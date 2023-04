Pioli: “Averla ripresa vuole dire crederci sempre. Due punti persi per la Roma? Stasera andiamo a casa tutti scontenti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo il pareggio contro la Roma: “Non abbiamo giocato male, ci sono mancate le giocate giuste negli ultimi 30 metri. È un peccato non aver sfruttato delle situazioni. Sapevamo che la difficoltà era sbloccare la gara, non ci siamo riusciti: più passa il tempo più cala la lucidità, non è il risultato che volevamo, ma abbiamo rimediato a un risultato negativo per quanto visto in campo. Io credevo alla vittoria perché in questo momento stiamo bene, ma oggi è stata una partita strana. Su 106 minuti ne sono stati giocati 49, è stato difficile. Comunque averla ripresa nel finale vuol dire crederci sempre. Due punti persi per la Roma? Anche per noi, vuol dire che stasera andiamo a casa tutti scontenti”.

Poi ha proseguito: “Non è vero che non abbiamo aggredito la partita. Noi possiamo fare meglio, ma per dare ritmo alla partita bisogna essere in due. Potevamo aprire velocemente il gioco sulla sinistra, avevamo più qualità e gamba, ma per avere ritmo ci vogliono due squadre che giocano a calcio e molte meno interruzioni. Con la partita di oggi giocheremo 7 partite in 21 giorni. Bisogna pensare una partita alla volta. Il sogno Champions è nel cassetto e lo tireremo fuori al momento opportuno. Questa settimana è cominciata benino, ma ora abbiamo la Cremonese e poi tutte le altre. Le squadre in Europa stanno avendo difficoltà. Se vogliamo arrivare fra le prime quattro bisogna accelerare di più”.

Foto: sito ufficiale Milan