Pioli: “Atalanta? Sempre detto che era tra le favorite. De Ketelaere? Quest’anno ha più esperienza e un ruolo più adatto”

In conferenza stampa, il tecnico Stefano Pioli ha commentato così il passaggio del turno dell’Atalanta: “Ero stato preso in giro per aver detto che l’Atalanta era tra le favorite. L’anno scorso siamo stati eliminati dall’Inter: questo ha diminuito l’importanza di aver raggiunto una semifinale di Champions. Il Milan credo sia una buona squadra, ma quest’anno siamo stati lontani da Real e City. Non lo siamo stati da Roma e Atalanta, questo no. Come mai non ha funzionato De Ketelaere con noi? Ci sono due spiegazioni per come la vedo io. L’anno scorso era alla prima stagione in un campionato diverso e difficile. Quest’anno aveva più esperienza e in un ruolo a lui più congeniale. Il suo cambio di ruolo? Avevamo altri progetti”.

Foto: Pioli sito ufficiale Milan