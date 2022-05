Pioli: “Asensio al Milan? Sono felice dei giocatori che ho a disposizione”

Ai microfoni di As ha parlato Stefano Pioli che ha parlato del futuro del Milan soffermandosi su Asensio accostato ai rossoneri per il mercato estivo: “È un grande giocatore, ma è un giocatore del Madrid e sono troppo contento dei miei giocatori per parlare di altri”.

Il tecnico campione d’Italia, ha anche elogiato Carlo Ancelotti: “Carlo parla spesso con Maldini mi ha fatto i complimenti tramite lui. È un grande allenatore. Ha vinto in tutti i campionati, ha un’intelligenza e una sensibilità che vanno oltre la norma. Sa come gestire grandi squadre e grandi giocatori come nessun altro”

Foto: Twitter Milan