L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa ha annunciato che Zlatan Ibrahimovic sarà convocato per l’anticipo di Serie A in programma domani a San Siro contro il Torino: “Ibra sta meglio, l’autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Il suo ruolo è di grande motivatore e grande giocatore. Domani sarà con noi perché ha voglia di stare con noi”.