Pioli: “Amo Leao, è un genio. Il Milan assomiglia un po’ a Sinner”

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa Milan-Bologna di domani:

“Non si può non ricordare Sinisa, un allenatore e una persona che manca a tutto l’ambiente, così come mancherà una persona d’altri tempi e di valore come Gigi Riva.

Sinner?

Ho visto la partita, ho la fortuna di andare a letto presto e di svegliarmi presto. Ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero uno come l’ha battuto lui… In questi anni nel nostro percorso abbiamo dimostrato di poter lavorare in un certo modo e di avere la mentalità giusta per provare a salire di livello. In quello credo che somigliamo a Jannik. Lui è al top nel mondo, noi stiamo lavorando per arrivarci.

Domani?

Domani è difficile, il Bologna gioca un ottimo calcio. Ci siamo preparati per mettere in campo una prestazione degne delle nostre qualità. Se abbiamo segnato molto di più dell’anno scorso e siamo il secondo miglior attacco del campionato dentro che queste cifre Rafa ci stia tanto. È un punto di riferimento per noi e anche per le difese avversarie, ci sta offrendo tante soluzioni, sta servendo dei gran palloni. È uno dei giocatori che in Serie A fornisce più assist. Amo Rafa nel suo modo di essere, è un artista. È un genio, però ascolta. È questa la cosa importante.

I fatti di Udine?

Complimenti all’Udinese Calcio per come si è comportata e per come ha gestito la situazione. Ci deve essere la certezza della pena per chi fa certe cose, questi episodi devono essere cancellati. Tutto ciò che è stato fatto verso Mike, anche dal nostro club, va portato avanti perché è il momento di agire con fermezza. Mike l’ho trovato sereno, forte, fiero del sostegno ricevuto da tutto il mondo e da tutto l’ambiente calcistico. Ha lavorato molto bene“.

Foto: Twitter Milan