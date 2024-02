Pioli: “Agli ottavi sicuramente ci sarà un avversario difficile. Ma nessuno vorrà affrontare il Milan”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha parlato dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Queste le sue parole: “Noi vogliamo essere protagonisti. Le statistiche non ci davano tra le favorite. Le squadre del sorteggio sono tutte squadre competitive, sarà un impegno difficile, ma credo che nessuno di loro sarebbe contento di affrontare il Milan”.

È arrabbiato per la sconfitta? “Non sono arrabbiato. Certo che non volevamo perdere, non subire 3 gol: subire tanti gol è una cosa che dobbiamo assolutamente migliorare. Complimenti comunque ai nostri avversari”.

Su Leao: “Il suo umore era felice per il passaggio del turno, poi ha segnato gol dopo averne sbagliati nel primo tempo e… se non l’avesse fatto non sarebbe stato così felice. Poi voglio sempre sottolineare che Leao è molto importante per la nostra fase offensiva e il fatto che abbia segnato un gol è molto importante per lui”.

Foto: twitter Milan