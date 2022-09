Pioli: “Adli utilizzato poco? Dipenderà da lui, c’è tanta concorrenza”

Una delle domande che è stata posta all’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa riguarda il centrocampista rossonero Adli. Questa la riposta del mister sul motivo per cui il giocatore non si è ancora visto da inizio partita: “Dipenderà da lui. E’ un giocatore di prospettiva, di talento, mi aspetto tanto da lui così come dai suoi compagni. C’è tanta concorrenza e non solo Adli non ha ancora giocato, anche altri suoi compagni. Lo rivedremo quando lo riterrò opportuno”.

Foto: Twitter Milan