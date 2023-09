Pioli: “Adli può giocare da regista. Ranieri è un allenatore signore, oltre che grande tecnico”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky prima della gara di Cagliari.

Queste le sue parole: “C’è bisogno di essere squadra, è la quarta partita in dieci giorni. Ho schierato i giocatori che stanno meglio, è la squadra che deve interpretare bene la gara, poi ci sono i cambi che possono aiutarci”.

Fiducia in Adli regista? “Lo abbiamo provato in quella posizione da due mesi, è intelligente, può giocare in questo ruolo”.

Cosa prova a sfidare Ranieri? “Ranieri è un collega che stimo tantissimo, sia a livello professionale che umano, è un allenatore signore e un signor allenatore. Non esistono partite facili”.

Foto: sito Milan