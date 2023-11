Pioli: “Adli per costruire in un certo modo. Può essere una partita aperta come all’andata”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato prima della sfida contro il Borussia Dortmund, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. “Adli in campo per costruire in un certo modo, ha le giuste caratteristiche. Loro all’andata hanno concesso qualcosa come noi, può essere una partita aperta come quella. Nel loro modo di giocare c’è un calcio molto aggressivo e propositivo ma anche qualche spazio lasciato scoperto e dobbiamo cercare di colpire al momento giusto”.

Foto: sito ufficiale Milan