Pioli: “Adli è come se fosse un nuovo acquisto. Aspetto un difensore, la società ci sta lavorando”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato, partendo dalla crescita di Adli: “La sua testa non è cambiata, è sempre stato molto disponibile, attento e partecipativo, nonostante l’anno scorso giocasse poco. È sempre stato molto convinto delle proprie qualità. È cambiata qualche posizione sul campo e ci poteva essere posto per lui se fosse stato disponibile. Non è ancora finito il suo tempo di adattamento al ruolo, ma le sue ultime prestazioni sono di alto livello. Non c’è più dubbio sulla sua posizione, è un nuovo acquisto per la squadra”.

Poi ha proseguito parlando dei temi di mercato: “Serve ancora il difensore? Sì sì, non cambiano le scelte che vorremmo fare. La società ci sta lavorando. Profilo? Un difensore completo, in grado di difendere, impostare, partecipare alla manovra offensiva, forte, solido”. E sui difensori da mandare in prestito: “Stiamo valutando. Domani Pellegrino giocherà in Primavera cercando di fare 90 minuti, poi vedremo il da farsi”.

Foto: sito Milan