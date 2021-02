Pioli: “Abbiamo preparato la sfida per poter tornare primi. Ibra o Lukaku? Zlatan tutta la vita”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter. Queste le parole del tecnico rossonero: “Ho sempre creduto tantissimo nel nostro lavoro, nella forza e l’ambizione di questo club. Abbiamo cominciato un percorso che ci ha dato ottimi risultati e che ci sta dando grandi soddisfazioni. Domani si giocherà un derby che non si vedeva da tanto con le due squadre al vertice. Tatticamente l’abbiamo preparata bene, vedremo domani le situazioni come si adatteranno. I derby precedenti sono stati partite equilibrati, entrambe le squadre hanno una fisionomia ben chiara. La nostra volontà è quella di giocare una partita di alto livello”.

Su chi preferisca tra Ibra e Lukaku: “Mi tengo tutta la vita Ibra ma rispetto Lukaku che si sta dimostrando un grandissimo giocatore”.

Sul derby: “La partita di domani è la partita più importante perché siamo stati primi in classifica per 20 giornate e vogliamo ritornarci. Non sarà decisiva perché restano ancora 45 punti a disposizione ma l’abbiamo preparata per l’importanza che ha questa gara”.

Foto: sito Milan