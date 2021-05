Pioli: “Abbiamo preparato bene la partita di Bergamo. Da mercoledì abbiamo smaltito la delusione”

Stefano Pioli, alla viglia della gara di campionato tra Atalanta e Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani. “La classifica finale darà il verdetto, abbiamo parlato di tutto l’anno di partita della svolta, e sarà quella di domani. La squadra è motivata, sarà pronta per dare il massimo. Che settimana è stata? Settimana particolare, fino a mercoledì la delusione era presente, poi è stata trasformata in concentrazione ed voglia, emozione, determinazione e anche tensione, siamo riusciti a trasformarla nella settimana migliore possibile”.

FOTO: Sito ufficiale Milan