Pioli: “Abbiamo fatto tutto il campionato ai vertici, secondo posto meritato”

Dopo il successo contro l’Atalanta e la qualificazione in Champions League, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “L’abbiamo raggiunta perchè l’abbiamo meritata e abbiamo dimostrato di meritare il secondo posto in classifica. Abbiamo fatto tutto il campionato ai vertici, era giusto ma dovevamo dimostrarlo. Domenica scorsa abbiamo buttato via il match ma c’è stata questa occasione e l’abbiamo sfruttata. Sono emozionato e felice, devo ringraziare il club che ci ha fatto lavorare in un modo spettacolare, i dirigenti, i miei collaboratori, i giocatori che hanno tutto quello che potevano e i tifosi che anche oggi ci hanno dimostrato quanto vale il Milan, quanto è bello indossare questa maglia. Siamo soddisfatti per aver reso felici tanti tifosi”.

Foto: Twitter Milan