Pioli: “Abbiamo fatto errori pesanti, ma la squadra non si deve rassegnare”. E sul turnover…

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-2 contro il Monza: “Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita. L’inferiorità numerica ci ha creato più disagio ma dopo il 2-2 avremmo dovuto essere più lucidi, difendere di più. In quel momento la squadra voleva addirittura vincere”.

Sul ritmo nel primo tempo: “La palla avrebbe potuto girare più velocemente. La partita è cambiata in peggio per noi dall’interruzione per l’infortunio di Di Gregorio. È una sconfitta che fa veramente male”.

Sul turnover: “Ieri Leao si è fermato durante la rifinitura e non doveva giocare dall’inizio. Non si sentiva al 100% per un problema al polpaccio. Anche Pulisic non era al meglio, aveva bisogno di riposare”.

Sugli errori di Thiaw e Jovic: “Sono stati errori pesanti, dovevamo fare tutti meglio. Problemi in difesa? La squadra non si deve rassegnare. Quando giochiamo bene di squadra abbiamo dimostrato di saper difendere bene. Dobbiamo migliorare fuori casa”.

Chiosa finale sugli obiettivi stagionali: “Ora dobbiamo pensare all’Europa League. Il terzo posto non è ancora così solido e il secondo non è così lontano. Dovremo riscattarci dopo questa brutta sconfitta e questa brutta prestazione”.

Foto: sito ufficiale Milan