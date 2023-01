Pioli: “A Lecce con Kjaer e Origi. Il post Torino a Milanello? Una mia esigenza”

Stefano Pioli sta rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan, questo è un estratto delle parole del tecnico del Milan: “Il gruppo è forte quando è completo. Giocatori come Zlatan, Simon e Florenzi sono forti anche per la leadership e la credibilità che hanno. Origi e Kjaer ci sono per domani, Rebic viene con noi perché potrebbe aggregarsi da domenica con la squadra. Gli altri spero a breve. Da una mia esigenza, faccio fatica ad aspettare il giorno dopo quando c’è qualcosa che non va. Ho preferito parlare subito con i miei per spiegare cosa fare meglio e per far riposare bene tutti. Con la Roma avevamo giocato bene, col Torino una partita giusta fino al 70esimo. Non è una questione di seconde linee, ma di attenzione e volontà”.

Foto: sito ufficiale Milan