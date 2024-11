PIO ESPOSITO, LO SPEZIA VOLA E L’INTER SORRIDE

Lo Spezia vola in Serie B, inserendosi nel trio di testa, con Pisa e Sassuolo, che sognano addirittura la promozione diretta in tre, ma è presto per fare calcoli. La compagine ligure è trascinata da uno strepitoso Francesco Pio Esposito, classe 2005, terzo dei tre fratelli calciatori, Sebastiano e Salvatore Esposito che si stanno affacciando al calcio italiano.

Il classe 2005 è davvero l’uomo in più degli ‘Aquilotti’, il miglior marcatore della squadra di D’Angelo che staziona ai piani altissimi della classifica di Serie B. Il tutto sotto gli occhi della dirigenza dell’Inter, società che detiene il cartellino del ragazzo e che lo ha prestato per il secondo anno consecutivo allo Spezia. Club che spera di ritrovarsi tra le mani un innesto pronto a fare benissimo anche con un top club europeo. Ma un passo alla volta. La crescita deve essere costante, al secondo anno tra i professionisti ricordiamo. Lanciato l’anno scorso, dove in 35 presenze ha realizzato 3 gol, la crescita si sta avendo quest’anno, dove in 12 gare giocate i gol fatti sono già 7.

Ma la gara contro il Sudtirol, di sabato scorso, ha dimostrato tutto il repertorio straordinario di questo ragazzo. Un gol, un assist di tacco per il compagno per il 2-0 e poi anche una traversa. Un giocatore di grandissimo livello con ampi margini di miglioramento.

Pio Esposito è un centravanti molto fisico, coordinato e abile nel gioco aereo, è dotato di un’ottima visione di gioco. In possesso di un ottimo senso del gol, è altresì bravo tecnicamente come abbiamo visto.

La carriera di Francesco Pio è molto breve fino ad ora, 10 gol in Serie B in due anni, sono i due anni dello Spezia che lo stanno lanciando alla grandissima. Cresce nel settore giovanile del Brescia Calcio, trasferitosi nella città lombarda nel 2011 assieme ai fratelli. Impressiona immediatamente gli addetti ai lavori e osservatori e infatti, nel 2014 è passato all’Inter che scommette tantissimo su questo ragazzino, che aveva all’epoca 9 anni. Fa tutta la trafila con le giovanili dei nerazzurri.

Ma non solo, perchè di pari passi fa la trafila con tutte le giovanili della Nazionale. Dopo aver giocato nell’Under 16, 17 e Under 19, nel maggio del 2023 è stato convocato per il Mondiale under 20, concluso al secondo posto finale. Nello stesso anno ha poi vinto l’Europeo under 19, disputatosi a Malta.

Nel successivo mese di settembre riceve la prima convocazione con la Nazionale under 21. Il 5 settembre 2024 segna quattro reti nell’incontro di qualificazione all’Europeo 2025 vinto per 7-0 contro San Marino.

Un ragazzo che si sta formando, che sta crescendo gradualmente e che in Serie B sta certamente dimostrando le sue immense qualità. Vedremo se l’Inter, dopo questa stagione, lo inserirà direttamente in rosa, facendolo crescere direttamente nel club, oppure gli darà un’altra opportunità di crescita in Serie A, in prestito a qualche club minore. Per ora Esposito impressiona La Spezia, dove si sogna il ritorno in massima serie. E Pio ha tutto per continuare a far volare questa aquila, con uno sguardo già proiettato verso la Serie A.

Foto: Instagram personale