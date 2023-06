Pinzauti risponde a Leo, parità all’intervallo tra Foggia e Lecco (1-1)

Parità allo Zaccheria dopo i primi quarantacinque minuti: 1-1 tra Foggia e Lecco. La partita si sblocca dopo appena 7′ e a passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie alla rete di Leo: sugli sviluppi di un angolo battuto dalla destra, terzo tempo perfetto di Leo che colpisce una prima volta, Melgrati respinge, ancora Leo ribadisce in rete per il vantaggio dei rossoneri. La risposta del Lecco è immediata: Lepore di prova con un calcio di punizione dalla distanza, ma Dalmasso alza oltre la traversa in calcio d’angolo. Appuntamento con il pareggio solo rimandato. E, infatti, al 29′ il punteggio torna in parità con il colpo di testa di Pinzauti che anticipa tutti sul primo palo e colpisce di testa e sigla l’1-1, complice anche la deviazione di Costa.

Foto: Instagram Foggia