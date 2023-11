Pinto: “Trattative per Dybala e Lukaku chiuse in 5 minuti. Offerte fatte al momento giusto”

Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato al Social Football Summit 2023, dove si è soffermato anche sugli ingaggi di Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

Queste le sue parole: “Lukaku e Dybala? Se avessimo lottato con i club che lo volevano inizialmente non ce l’avremmo fatta, abbiamo chiuso per entrambi la trattativa in cinque giorni ma al momento giusto. Si parla di due calciatori intelligenti e hanno capito che per loro questo è uno step importante”.

Foto: twitter Roma