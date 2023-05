Pinto: “Per me sarà sempre un orgoglio aver fatto parte della storia della Roma”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha così parlato prima della finale di Europa League contro il Siviglia: “Tutti noi possiamo parlare di tutto, ma vogliamo dare una gioia ai tifosi, sono loro che fanno la differenza”.

Poi ha proseguito parlando di Paulo Dybala: “Il senso di appartenenza con il club e con Mourinho. Abbiamo parlato di Smalling e Belotti che avevano fatto di tutto per essere in campo in passato, oggi sta a Dybala. Il senso di appartenenza è il valore più importante“. E su Totti: “Parlare di Francesco è speciale, per noi è un onore che possa essere oggi vicino alla squadra”.

Infine: “Se ho capito Roma? Potete dire che sono scarso, ma non che non ho capito la piazza. Sarà sempre un orgoglio aver rappresentato la Roma ed aver fatto parte di questo club”.

Foto: Twitter ufficiale Roma