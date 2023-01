Pinto: “Oggi sono qua tutti coloro che vogliono la vittoria e portare i tre punti a casa”

Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del calcio di inizio della partita di Serie A contro lo Spezia. Inevitabile la domanda su Nicolò Zaniolo, calciatore sempre più lontano dai giallorossi: “Nel calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse, una quando il mercato è chiuso, una quando il mercato è aperto. Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi, non è la prima volta che accade. Oggi sono qua tutti coloro che vogliono la vittoria e portare i tre punti a casa. Dobbiamo aspettare la fine del mercato, ma sicuramente avremo una Roma completa e compatta. La penalità della Juventus non ci riguarda, pensiamo a vincere le nostre partite per ottenere l’obiettivo Champions League”.

Foto: sito ufficiale Roma