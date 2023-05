Pinto: “Mourinho al PSG? Spero me lo chiediate anche a Budapest. Ha risposto lui, sono tranquillo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha così parlato prima della sfida contro il Bayer Leverkusen, partendo dalle condizioni di Paulo Dybala: “C’è una parte della gestione che non possiamo fare, quando prende le botte come a Bergamo. Sono contento che oggi sia qui, oggi non comincia dal primo minuto. Queste eliminatorie sono almeno 180 minuti e sono sicuro che lui sarà importante per noi. E’ un campione e sicuramente ci aiuterà.”

Poi su Mourinho-PSG: “A me tranquillizza molto che mi hai fatto la domanda, me l’hanno fatta contro contro la Real Sociedad, il Feyenoord, poi lui ha risposto benissimo. Con lui sono sempre tranquillo”

Foto: Twitter ufficiale Roma