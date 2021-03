Pinto: “La presenza della proprietà è importante, stiamo lavorando per il futuro della Roma”

Il dg della Roma Tiago Pinto ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk: “La squadra arriva bene a questa sfida, ha recuperato diversi giocatori infortunati. Avere tante opzioni è importante. Mkhitaryan è un giocatore intelligente, capisce bene le idee dell’allenatore. Se l’allenatore ritiene che può giocare lì vuol dire che sa dove schierarlo”.

La sua esperienza come sta andando?

“Il mio ruolo è quello di stare vicino all’allenatore e al gruppo, in questo modo la squadra può esprimersi al meglio. Con il mister ho un’ottima relazione, questo può aiutarci nel lavoro quotidiano. Stiamo lavorando tutti insieme. La presenza della proprietà è importante, stiamo prendendo le decisioni giuste per il futuro della Roma”.

Foto: sito Roma