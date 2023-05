Pinto: “Futuro di Mourinho? Oggi è portare l’Europa League a casa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha così parlato prima della finale di Europa League contro il Siviglia: “L’emozione di giocare un’altra finale? Come se fosse la prima. Abbiamo fatto un percorso importante e molto duro. C’è un po’ di ansia, ma siamo al massimo e vogliamo portare a casa la gara”.

Poi ha proseguito parlando di Paulo Dybala in campo dal 1′: “Un segnale di senso di appartenenza di questi ragazzi, che danno sempre qualcosa in più per la squadra. Oggi è toccato a Paulo, prima ad altri. Vediamo quello che può fare per portare a casa un risultato”.

Infine, sul futuro della Roma: “Il futuro oggi è portare a casa la coppa, non pensiamo ad altro“. E su Mourinho: “Il futuro di Mourinho è venire in panchina e portare la coppa a casa”.

Foto: sito Roma