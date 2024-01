Pinto ci aveva messo la faccia per Renato Sanches. Ora il problema è uno

Tiago Pinto non ha voluto commentare la posizione di Renato Sanches, ha ribadito che ci aveva messo la faccia lo scorso settembre (a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo) garantendo sull’acquisto e sottolineando come fosse stata una sua iniziativa. Le cose non sono andate bene, i contrattempi fisici (non una novità) hanno condizionato il rendimento di Renato Sanches, inevitabile che torni al Paris Saint-Germain nei prossimi giorni. Ma è inevitabile un’altra cosa che il club francese ha voluto sottolineare nei recenti dialoghi con il club giallorosso: serve individuare una soluzione che possa stare bene a tutti, un altro prestito in giro per l’Europa che consenta di chiudere in anticipo la parentesi con la Roma. Un passaggio essenziale che andrà seguito nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Roma