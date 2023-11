Pinto: “Bove è un ragazzo d’oro, sarà il futuro della Roma”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha così parlato prima della sfida contro lo Slavia Praga: “Per noi la partita della vita è sempre la prossima. Tutti i giocatori vogliono aiutare e tutti pensiamo alla partita di stasera: è importante vincere per il primo posto. Tutti abbiamo l’ambizione di vincere” ,

Sul futuro di Edoardo Bove: “È un ragazzo d’oro. Come persona e giocatore. Due stagioni fa giocava poco ma ha voluto rimanere per imparare, lavorare con Mourinho e con la squadra. Penso che oggi sia molto felice delle opportunità. Siamo molto felici. Contratto? Lavoriamo molto e parliamo poco. Al momento giusto tutti sapranno ma non è un problema: lui sarà il futuro della Roma”.

Su N’Dicka: “È un giocatore che ha fatto più di 200 all’Eintracht, il calcio italiano è diverso. Ha avuto bisogno di un periodo di adattamento. È tutto diverso rispetto alla Germania. Sono contento di quello che ha fatto. Ha 23 anni e ha ampi margini di crescita. Può ancora migliorarsi tanto”.

Infine, sul derby di Roma: “Sono concentrato sulla partita di stasera. Derby? Sto zitto e penso allo Slavia Praga”.

