Pinto: “Affrontiamo ogni partita come se fosse una finale”

A Sky Sport, il ds della Roma, Pinto, ha parlato a pochi minuti dalla sfida con il Milan.

Queste le sue parole: “La Roma deve affrontare ogni partita come fosse una finale, cercando di conquistare i tre punti. È evidente che analizziamo i risultati degli avversari, ma l’attenzione è sulla nostra squadra e sono fiducioso che oggi sarà così e faremo bene”.

Su Mayoral: “Sta disputando un’ottima stagione, ha sempre dato buone risposte e sono sicuro che farà di tutto per fare una buona partita. Peccato per l’infortunio di Dzeko: sta lavorando per tornare il prima possibile e sono convinto che ci darà una grande mano da qui alla fine”.

Foto: Twitter Roma