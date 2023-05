Pinsoglio: “La Juve è casa mia. Idolo? Buffon. Di Maria non vorrei mai affrontarlo”

Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, ha parlato così al canale ufficiale Twitch del club bianconero.

Queste le sue parole: “Tornare a casa alla Juve è stato il sogno di una vita dato che sono cresciuto qua. Tornare a casa dopo 7 anni da Serie B e Serie C è stato un sogno. Indossare la maglia della Juve è una gioia immensa, è casa mia”.

Sull’idolo e il compagno che non vorrebbe affrontare: “Idolo Buffon. Non vorrei mai affrontare Di Maria per la pericolosità che ha quando ha la palla tra i piedi”.