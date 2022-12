Pinilla contro E. Martinez: “Chi è per prendere in giro Mbappé? Gli ha fatto quattro gol”

Continuano a far parlare i festeggiamenti di Emiliano Martinez e le sue provocazioni nei confronti di Kylian Mbappé. Intervenuto ai microfoni di ESPN Chile, Mauricio Pinilla ha così attaccato El Dibu: “Chi è questo? Chi è per prendere in giro Mbappé? Ha subito quattro gol dal giocatore francese! Ha calciato in porta quattro volte e ha segnato quattro gol. Sono sicuro che in futuro si ricorderanno di lui solo perché ha parato un paio di rigori”.

Foto: Instagram Martinez