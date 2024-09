Pinciroli sul mercato della Pro Vercelli: “Siamo soddisfatti. I tifosi volevano la punta? Guardate il Torino, è primo ma fanno le contestazioni”

Il presidente della Pro Vercelli Paolo Pinciroli è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti del club piemontese: “L’ultima volta che ci eravamo visti, avevamo detto di aver creato un’ottima rosa, ma mancava l’ultimo pezzetto. Il mercato, come sappiamo, è molto strano: dura due mesi, ma le operazioni si sbloccano negli ultimi due o tre giorni, quando si creano opportunità. Con il Direttore e con lo staff tecnico sapevamo bene cosa ci mancasse: pensiamo di essere riusciti a fare quello che dovevamo fare, tenendo bene in mente la sostenibilità della società. Per motivi di ferie, le prime quattro partite della squadra non le ho viste: quattro gare e quattro vittorie, ho pensato di non venire più allo stadio. Scherzi a parte, siamo partiti bene: abbiamo fatto bene in Coppa Italia di Serie C e anche in campionato. Sono sempre abbastanza cauto, perché il campionato è molto lungo. Pensiamo di aver allestito un’ottima rosa, confermando giocatori importanti anche per lo spogliatoio. E abbiamo alzato il livello d’esperienza con Schenetti e Sbraga. Siamo sulla buona strada, anche se una rondine non fa primavera. I tifosi chiedevano la punta? I tifosi sappiamo come sono, guardate il Torino per cui faccio il tifo: primo in classifica, ma i tifosi fanno le contestazioni. Abbiamo parlato con Bunino, Comi e Coppola: siamo consapevoli che abbiamo un ottimo potenziale davanti. E non dimentichiamo che entrerà anche Condello, che si è operato alla spalla. Siamo soddisfatti del nostro mercato”.

Foto: Pro Vercelli logo