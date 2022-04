Pinamonti: “Voglio una big, ma solo da protagonista. Sono pronto per la Nazionale”

L’Empoli è tornato a vincere e lo ha fatto grazie ai gol di Andrea Pinamonti. Il classe 1999 si è raccontato questa mattina a la Gazzetta dello Sport: “Fa piacere vedere che il mio nome inizia a girare, è molto gratificante dopo tanti sacrifici. Cerco di non ascoltare troppo le voci, però sapere di avere estimatori in Italia e all’estero mi stimola a fare sempre di più per far sì che possano anche aumentare le pretendenti. Il mio prossimo step sarà diventare un giocatore importante in una squadra importante. Ripeto, da protagonista però, non più come comparsa. Nazionale? Mi sento pronto per far parte di un nuovo ciclo azzurro. Sono cresciuto tanto quest’anno e non mi pongo limiti. Entrare nel giro dell’Italia sarà un obiettivo, a partire dalla prossima stagione. Mancini non ha paura di lanciare i più giovani e se uno lavora bene, si impegna, migliora, non c’è un’età per la Nazionale”.

FOTO: Instagram Pinamonti