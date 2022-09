Pinamonti: “Scamacca? Non è un peso per me doverlo sostituire, spero di fare anche meglio”

L’attaccante del Sassuolo, ex Inter, Andrea Pinamonti ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A in cui fa un excursus tra i momenti passati in nerazzurro, l’approdo all’Empoli e, ora, il suo arrivo al Sassuolo.

Queste le sue parole: “La stagione ad Empoli è stata fondamentale per me perché venivo da un anno in cui non avevo praticamente mai giocato con l’Inter, di conseguenza avevo bisogno di sentirmi importante in un gruppo. La scelta di Empoli è stata la migliore che abbia fatto finora perché mi ha permesso di mettermi in mostra e di far vedere ciò che so fa. Mi ha dato anche una spinta per il prosieguo della mia carriera”.

Riguardo al “peso” di sostituire un’ attaccante come Scamacca: “Con Gianluca ho un bellissimo rapporto, siamo amici, abbiamo vissuto dei momenti bellissimi in Nazionale. Il fatto di sostituirlo non è un peso per me, abbiamo vissuto così tante cose insieme che lo sento ancora con me. Spero di fare bene quanto lui o anche meglio”, ha risposto,

E su mister Dionisi, ha detto: “Ho sempre detto che un fattore fondamentale per la mia scelta è stato mister Dionisi. Mi ha chiamato pochi giorni prima che si concretizzasse tutto e mi ha trasmesso un messaggio positivo subito, ossia quello di giocare tanto in verticale. E’ ancora acerbo sotto alcuni punti di visti, ma se una persona è vera basta poco tempo per capirsi. Vado molto d’accordo col mister, mi dice cosa devo fare e combacia con quello che vorrei fare. Sicuramente manca ancora un po’ di intesa coi compagni, ma è normale essendo all’inizio. Lavorando insieme le cose possono solo migliorare”.

Foto: Sito Sassuolo