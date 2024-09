Pinamonti sblocca il Derby, Genoa avanti 1-0 sulla Sampdoria all’intervallo

Il Genoa conduce 1-0 sulla Sampdoria al termine della prima frazione di gioco. Nove minuti e il derby si sblocca al Ferraris. E a passare in vantaggio sono gli uomini di Alberto Gilardino: rinvio sbagliato di Romagnoli che consegna il pallone ad Andrea Pinamonti. L’attaccante rossoblù avanza e in prossimità dell’area di rigore fa partire una conclusione chirurgica che dà un bacino al palo e si insacca nella porta di Silvestri. Gol con dedica speciale con Pinamonti che alza la maglia maglia di Malinovskyi, infortunatosi in quel di Venezia.

Foto: Instagram Pinamonti