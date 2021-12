Pinamonti: “Qualcuno non credeva più in me, ora voglio la doppia cifra”

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo interno ai danni dell’Udinese: “Finalmente posso togliere dalla mia testa il record che ho già superato, le pressioni me le metto per migliorarmi. Oggi era importante vincere, la prestazione è stata fantastaica. Stiamo dimostrando di meritarci questa categoria”.

Punti alla doppia cifra?

“Non nego che per migliorare è un obbligo arrivarci, ho avuto un inizio di carriera anche sopra le aspettative, forse per questo qualcuno non credeva più in me”.

Cosa è successo quest’anno?

“Non c’è un segreto particolare, l’ambiente e la fiducia di mister e società sono importanti. L’anno scorso ho avuto poco spazio, quest’anno volevo mettermi in gioco. Voglio arrivare ad alti livelli”. Foto: Twitter Empoli