Pinamonti: “Partita sofferta. Vittoria meritata, che bello tornare al gol”

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa della Roma.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita molto sofferta, ma chi è che viene all’Olimpico e non soffre? Non c’è nessuna squadra al mondo che ne è capace. Siamo felici di com’è andata la partita. La Roma mi porta bene, ma non è questo l’importante. Volevo tanto tornare al gol, l’unica cosa che conta è che sono riuscito a ritrovarlo. In Serie A bisogna essere sempre concentrati, altrimenti si paga, specialmente contro la Roma. Siamo migliorati da questo punto di vista e si vede. Obiettivo? Considerando che fino a un mese e mezzo fa ci davano quasi per spacciati e dovevamo guardare quelle dietro, dico che dobbiamo goderci il momento. Nessuno ci considerava proprio, anzi abbiamo preso tante critiche, tanti insulti. Ma ci siamo compattati e ora è giusto godersi questo momento. Sul girone d’andata ha influito anche il fatto che ci fossero tanti infortuni. Laurienté e Berardi sono giocatori di gran qualità, avere loro accanto fa la differenza”.

Foto: twitter Sassuolo