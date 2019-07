Pinamonti: “Nicolato ci faceva guardare “300” prima delle partite”

Dal ritiro di Neustift è intervenuto il nuovo attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti. Queste alcune sue dichiarazioni sull’esperienza in azzurro: “Nicolato aveva questo rito di 300, ci aiutava vederlo prima delle partite e serviva per darti la carica. Andreazzoli non farà così ma dopo un’annata come l’ultima la grinta viene fuori da sé. In campo sai cosa devi fare, vogliamo recuperare la fiducia. Nuovo ct dell’Under 21? Gli posso solo fare i complimenti, se lo merita. Gli auguro di vincere il più possibile. La Nazionale? Ora non ci penso. Passerà tutto da quello che farò con la maglia del Genoa. Non mi sono prefissato nemmeno la quota di gol che voglio segnare”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro