Pinamonti: “Nessun contatto con Spalletti, ma la Nazionale è un mio obiettivo”

Nel corso della sua intervista a DAZN, l’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti ha parlato anche delle sue speranze in ottica Nazionale, pur ammettendo di non aver avuto alcun contatto col ct Spalletti: “Nel calcio la testa fa davvero tanto, più della metà dell’intero pacchetto. L’ho provato sulla mia pelle, vedendo la differenza fra quest’anno e l’anno scorso, è un discorso di fiducia, se ti entrano i primi gol poi vedi tutto in modo diverso. Lo scorso anno quando la palla non entrava ero più nervoso. Se ho sentito Spalletti? No, non ancora, ma quello è un obiettivo…”.

Foto: Instagram Pinamonti