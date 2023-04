Pinamonti: “Nazionale? Mie parole travisate, porto rispetto per tutti. Pareggio giusto contro una squadra in salute”

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Torino.

Queste le sue parole: “Potevamo conservare il vantaggio, ma potevamo anche perdere alla fine perché abbiamo giocato contro un’ottima squadra in salute. È un punto molto importante, siamo molto contenti, continuiamo la nostra striscia positiva”.

Vuole aggiungere qualcosa sulla polemica con relativa agli oriundi?

“Non voglio dire niente, sennò succede altro casino, visto che più che fai i complimenti alle persone, più le cose vengono travisate e prese male. Penso solo al campo, non voglio rispondere, non ha senso. Ho sempre avuto rispetto per tutti, possono giudicarmi come giocatore, posso piacere o no e non mi interessa, ma tanti mancano di rispetto e questo mi dà fastidio, anzi non dico più nemmeno fastidio perché sennò viene travisato anche quello”.

Sul momento: “Stiamo facendo molto bene, abbiamo fatto un cambio radicale da inizio stagione ad adesso. Non guardiamo davanti, ma partita per partita e vedremo dove possiamo arrivare”.

Foto: sito Sassuolo