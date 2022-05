Pinamonti: “Mi serviva una stagione da protagonista. Un’immagine che scelgo? Il 3-2 contro il Napoli”

Andrea Pinamonti ha parlato a margine della vittoria del premio ‘Leone d’Argento’, riconoscimento conferitogli dai tifosi dell’Empoli: “Voglio ringraziarli, questo premio mi rende molto felice. Ci hanno sostenuto tutto l’anno, ci è servito molto, specialmente in casa. È stata una stagione bellissima per me e per la squadra in generale, mi serviva fare una stagione da protagonista. Ora, tirando le somme, posso dire di essere molto soddisfatto. Un’immagine che mi porterò dietro dell’esperienza di Empoli? Non ne so sceglierne una, ci sono tanti momenti che ricorderò. Però cito la foto dell’esultanza dopo il 3-2 con il Napoli, dopo la mia doppietta, lì si vede l’unità del gruppo“.

Foto: Instagram Pinamonti