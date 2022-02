Pinamonti: “L’Empoli è la scelta migliore che ho fatto. Qui non vengo bocciato al primo errore”

Al Corriere Fiorentino le parole di Andrea Pinamonti in vista della sfida contro la Juve: “Empoli è la scelta migliore che ho fatto negli ultimi anni. Ci sono tutti gli strumenti per poter migliorare, hai la possibilità di metterti in mostra senza essere bocciato al primo errore. Certo, il campionato è ancora lungo, ma al momento sono molto soddisfatto di questa esperienza, che mi sta dando continuità. Penso che segnare in un derby sia una delle emozioni più grandi che un calciatore possa provare. Quindi spero che poter esultare ancora tante volte nei prossimi derby che giocherò. Dzeko? Ibrahimovic e Icardi sono da sempre miei idoli, ma in generale cerco sempre di imparare dai più grandi attaccanti. Il paragone con Dzeko mi onora”.

FOTO: Instagram Pinamonti