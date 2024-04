Aprono Pinamonti-Laurienté, accorcia Leao: il Sassuolo conduce 2-1 sul Milan all’intervallo

Si è appena conclusa la prima frazione di gioco al Mapei Stadium dove il Sassuolo conduce per 2-1 contro il Milan. Avvio super degli uomini di Ballardini che sbloccano la gara dopo appena 4′ con la rete di Pinamonti. Al 9′, però, i padroni di casa sono costretti a effettuare il primo cambio a causa dell’infortunio di Toljan. Al 10′ è ancora il Sassuolo a trovare la via del gol con Laurienté per il 2-0 neroverde. Dopo la rete annullata a Chukwueze, il Milan accorcia le distanze al 20′: grandissima azione personale di Rafael Leao che, seppur raddoppiato, spezza la marcatura avversaria passando in mezzo sia a Boloca a che a Tressoldi, mettendo poi la conclusione col destro alle spalle di Consigli.

Foto: Instagram Sassuolo