Pinamonti: “L’anno scorso tante persone hanno esagerato. Ora parlano i numeri”

Andrea Pinamonti, autore del gol partita nel 4-2 del Sassuolo sulla Juventus, ha risposto alle domande di Dazn a fine partita: “È stata la partita perfetta, abbiamo passato una settimana molto brutta a livello morale, eravamo i primi a essere tristi dopo la sconfitta col Frosinone. Però il calcio ti dà subito la possibilità di rifarti. Forse quest’anno parlano i numeri. Io non mi rimprovero niente sull’atteggiamento dell’anno scorso: ho sempre dato tutto da quando sono arrivato. L’anno scorso mancavano i numeri, non so dire cosa sia cambiato: sicuramente tanta rabbia, tanta cattiveria per tante persone che hanno decisamente esagerato”. E sulla Nazionale: “Io mi candido solo per essere pronto, ogni domenica, ad aiutare il mister e il Sassuolo. Se continuerò così magari arriverà anche, ma non ci penso”.

Foto: Twitter Sassuolo