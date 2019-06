Pinamonti: “Inter o Roma? Adesso non penso al mercato. Ringrazio Icardi perché…”

Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter e grande protagonista al Mondiale Under 20 con l’Italia, ha parlato così al Corriere dello Sport: “La nostra forza è il gruppo e non si tratta di una frase fatta. Siamo cresciuti insieme, come gli spartani nel film “300”. Contro tutto e tutti? Sì, contro ogni pronostico. Uniti, rabbiosi e compatti. Questa storia di Leonida e degli spartani nasce grazie al mister Paolo Nicolato che è un grande fan di questo film e prima di ogni gara ci invia sul gruppo Whatsapp gli spezzoni con le frasi più emozionali. Oltre a essere un bravissimo allenatore sa anche quali corde toccare per motivare il gruppo. Ricordiamo l’Italia di Lippi? Mi piace e mi onora. Come la Nazionale del 2006 abbiamo la testa giusta per vincere il Mondiale. Il mio idolo è sempre stato Ibrahimovic, da bambino sognavo di diventare come lui. All’Inter mi sono allenato con Icardi e secondo me è il centravanti più completo in circolazione. Mi ha dato tanti consigli, grazie a lui sono migliorato. Inter o Roma nel futuro? Adesso penso solamente al Mondiale. Io e il mio agente siamo d’accordo: l’argomento mercato non è in agenda, è troppo importante vincere qui. Ci sarà tempo per qualsiasi discorso”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro