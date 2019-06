Pinamonti in lacrime: “Il gol era regolare. Non si può rimproverare niente al gruppo”

Si ferma in semifinale il sogno Mondiale dell’Italia Under 20. Dopo la sconfitta contro l’Ucraina per 1-0, ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il capitano degli azzurrini, Andrea Pinamonti: “Fa tanto male perché ci credevamo, abbiamo fatto gol all’ultimo, era regolare, ma questo è il calcio. Non si può rimproverare niente al gruppo, anche oggi abbiamo dato tutto fino alla fine. A volte va così”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro