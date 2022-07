Pinamonti, il no alla Salernitana e le lunghe riflessioni

Andrea Pinamonti non ha nulla contro la Salernitana, ha meditato a lungo e ha deciso di non accettare. Aveva fatto la stessa cosa con il Monza, vuole essere convinto della scelta da fare. E non trascorrerà molto tempo. L’Inter lo valuta una ventina di milioni, l’Atalanta lo ha sempre apprezzato ma non si è ancora avvicinata a quella cifra, anche perché prima deve prendere una decisione su Muriel in scadenza. Occhio al Sassuolo, che aveva già sondato a metà mese, e che potrebbe decidere di uscire allo scoperto in caso di cessione di Raspadori che ha scelto il Napoli.

Foto: Twitter Inter