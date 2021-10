Pinamonti: “Giornata perfetta, vittoria e doppietta. Belec? Il cucchiaio non era per sfottere nessuno”

L’attaccante dell’Empoli, Andrea Pinamonti, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana per 4-2.

Queste le sue parole: “Ringraziamo i tifosi per il sostegno, sono contento. La prima doppietta è coincisa con una vittoria fondamentale contro una nostra diretta avversaria per la salvezza. Con il mister proviamo in settimana tante cose, tante soluzioni, magari la seconda punta, i trequartisti, non ho problemi”.

Con Belec: “Sì mi è venuto incontro perchè pensava che il mio cucchiaio fosse per prenderlo in giro sul 3-0. Invece io davvero non sapevo dove tirarlo il rigore e ho scelto questa soluzione. Non volevo prendere in giro nessuno. A fine gara ho provato a dargli la mano ma non me l’ha ricambiata, capisco pure, i nervi dopo una gara così importante persa, non pretendevo certo che accettasse le mie scuse”.

Foto: Twitter Empoli