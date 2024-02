Pinamonti: “È un momento difficile, siamo noi i primi a saperlo. Sono fiducioso per la gara con l’Empoli”

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SassuoloChannel. Ecco il suo commento sul pessimo periodo di forma e di risultati che sta vivendo in campionato la formazione neroverde: “È un momento difficile, siamo noi i primi a saperlo perché siamo in una posizione in cui nessuno vuole essere, ma ormai ci siamo e non si può tornare indietro, bisogna guardare avanti per trovare qualsiasi modo per uscirne nel miglior modo possibile, per fare queste ultime partite nel migliore dei modi per tirarci fuori da questa zona di classifica.”

Ora arriva l’Empoli, che partita ti aspetti?

“Sarà una partita molto tosta, uno scontro diretto per la salvezza, non possiamo girarci attorno e in qualsiasi di queste partite bisognerà il 110% per portare a casa il risultato perché tutte e due le squadre lo vorranno. Noi abbiamo iniziato in settimana a prepararla nel migliore dei modi, sono fiducioso e sono sicuro che insieme a tutta la squadra faremo una grandissima partita.”

Foto: Twitter U.S. Sassuolo