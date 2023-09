Pinamonti e doppietta del ritrovato Berardi, tris del Sassuolo al Verona (3-1)

Torna Domenico Berardi e arrivano i primi tre punti del Sassuolo in questa Serie A: 3-1 all’Hellas Verona. La partita si sblocca al dopo 11′ grazie alla prima rete in campionato di Andrea Pinamonti, bravo a farsi trovare pronto al centro dell’area di rigore. Nella ripresa arriva la risposta di Ngonge: l’attaccante trova il gol anche in maniera fortunata, dopo che nel primo tempo gliene era stato annullato un altro per fuorigioco. Largo sulla destra, Ngonge crossa in mezzo e il pallone non trova compagni, beffando però Consigli con l’effetto dato. Poi, sale in cattedra Domenico Berardi che riceve in area da Laurienté e incrocia con il sinistro, senza lasciare scampo a Montipò. Sassuolo ancora avanti, la firma è quella dell’uomo più atteso. E al 72′ arriva anche il sigillo definitivo grazie al rigore trasformato sempre da Berardi. Termina così 3-1 al Mapei Stadium, il Sassuolo trova la prima vittoria in campionato.

Foto: Instagram Sassuolo