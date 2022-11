Pinamonti: “Dedico l’esordio a Mino Raiola. Lui sapeva che sarebbe successo”

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, ha parlato ai social azzurri dopo l’esordio contro l’Albania: “È un traguardo che tutte le persone che iniziano a giocare sognano. Arrivarci ora per me significa tanto, è un motivo d’orgoglio e soddisfazione. È stato un esordio inaspettato. Sapevo di partire dietro nelle gerarchie e per questo devo ringraziare il mister che mi ha permesso di esordire”. E sulla dedica: “Sarebbe scontato dire la mia famiglia che mi sostiene sempre. Un’altra dedica particolare è per Mino Raiola che ha sempre creduto in me e sapeva che sarei arrivato a questo traguardo”.

Foto: Pinamonti Instagram