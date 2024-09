Pinamonti: “Contento della chiamata del Genoa. Ho grande voglia di rivalsa”

Andrea Pinamonti è stato acquistato in estate dal Genoa per sostituire un certo Retegui. Un compito non semplice e carico di responsabilità. L’ex Sassuolo, però, si è presentato alla grande con il gol vittoria nella sfida contro il Monza alla seconda giornata. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante del grifone ha raccontato il suo debutto bis dopo l’esperienza con la maglia rossoblu del 2018-2019: “È stato come lo volevo, ma non come me lo aspettavo, perché non è mai facile arrivare in un gruppo nuovo. E serve tempo per conoscere bene quello che chiedono mister e compagni. Nel complesso è andata molto meglio del previsto”. Pinamonti ha poi raccontato come sia nata la trattativa con il Genoa: “È stata abbastanza veloce, in verità. Conosciamo le dinamiche del mercato: può restare tutto bloccato per molto tempo, poi basta un piccolo episodio e la situazione si sblocca. Così è successo: sono stato molto contento di ricevere la chiamata del Genoa, perché conosco l’ambiente ed ero animato da una grande voglia di rivalsa”.

