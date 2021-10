Pinamonti: “Ce la giochiamo sempre con tutti. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni”

Andrea Pinamonti, autore del momentaneo pari nel successo esterno dell’Empoli contro il Sassuolo, ha parlato così ai canali ufficiali degli azzurri: “L’Empoli non molla mai. Il rigore è stato un’esplosione di gioia sia personale che per la squadra. Mancavano 10 minuti, eravamo sotto e dopo l’1-1 avevamo recuperato. Eravamo stanchi e c’era tanta tensione, non ci saremmo mai aspettati di andare in vantaggio. Ci sentivamo stremati, ma abbiamo avuto la lucidità di segnare l’1-2 e portare a casa i tre punti. Noi ce la giochiamo sempre senza timori, anche contro un Sassuolo che sulla carta magari aveva qualcosa in più di noi. Stiamo dimostrando però di avere una rosa di livello, dove chi gioca fa sempre il suo lavoro. Questa vittoria è importantissima per noi. Adesso testa alla sfida col Genoa, sperando che i tifosi siano sempre così fantastici come oggi. Avremo uno scontro salvezza da non sbagliare, ma giocando così possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.